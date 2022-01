Equipe de Obras e Serviços Públicos utilizou um caminhão-pipa para drenar a água - Divulgação/PMPR

Publicado 07/01/2022 16:53

A Defesa Civil de Porto Real segue avaliando os transtornos gerados pelo temporal que atingiu a cidade na quinta-feira (6). Foram registrados 91 milímetros na região central do município. No bairro Parque Mariana, o índice foi de 40 mm.Por conta da forte chuva, diversas secretarias se uniram para auxiliar os moradores que se encontram em situações vulneráveis. A equipe de Obras e Serviços Públicos utilizou um caminhão-pipa para drenar a água que alagou algumas ruas, além de desentupir a rede de escoamento de águas pluviais.Foram distribuídos kits de limpeza e feito um levantamento das casas atingidas pela Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação. “Todas as secretarias e setores atuaram de forma rápida e pontual. Estamos aqui para ajudar, pois enquanto houver famílias necessitando as equipes estarão em atividades nas ruas”, afirmou o prefeito Alexandre Serfiotis.