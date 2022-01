Alunos já matriculados e novos universitários devem se cadastrar - Reprodução internet

Alunos já matriculados e novos universitários devem se cadastrarReprodução internet

Publicado 14/01/2022 17:19

A Secretaria Municipal de Educação Cultura e Turismo de Porto Real (SMECT) iniciou nesta semana o cadastramento e recadastramento dos estudantes universitários para a utilização do transporte gratuito. Devido à pandemia, o serviço será feito de forma on-line pelo link

O aluno precisará preencher um formulário com as seguintes informações: endereço de e-mail, nome completo, endereço, RG e CPF, telefone e nome da faculdade. Os estudantes também devem digitalizar e anexar alguns arquivos como: foto 3x4, comprovante de identidade, comprovante de residência e um comprovante do curso atual. Os alunos que já possuem a carteirinha do ano passado, devem atualizar os dados, mas podem utilizar a mesma carteirinha.



Quando as aulas presenciais voltarem, a carteirinha será entregue pelo motorista do ônibus da faculdade informado pelo estudante. Para evitar transtornos e perda de aulas, tanto quem já era usuário, quanto os novos estudantes devem se cadastrar o mais rápido possíve.