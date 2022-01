Horto Municipal de Porto Real - Divulgação

Publicado 13/01/2022 18:56

Para conscientizar sobre a saúde mental, a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Real montou um calendário em alusão ao Janeiro Branco. O objetivo é propor encontros para troca de experiências e debater o tratamento de doenças.

De acordo com o coordenador do Programa de Saúde Mental, Renato Gomes, também serão realizados encontros de capacitação entre as equipes do Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e das unidades de saúde. “Compreender o universo dos pacientes para que eles tenham uma melhor qualidade de vida é o objetivo do CAPS, além de oferecer a eles um tratamento adequado visando avanços na saúde mental de cada um”, destacou.

Confira o calendário abaixo:

14 de janeiro - 9 horas

Encontro com a população no CRAS do bairro Novo Horizonte

19 de janeiro - 9 horas

Encontro com a população no CRAS do bairro Freitas Soares

19 de janeiro - 13 horas

Atividade interna para pacientes do CAPS

26 de janeiro - 8h30

Plenária de Saúde Mental com o tema "A Política de Saúde Mental como Direito: Pela defesa do cuidado em liberdade, rumo a avanços e garantias dos serviços da atenção psicossocial no SUS"

Local: Horto Municipal, bairro Jardim Real