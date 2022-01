Menino que sonha ser guarda municipal ganha festa de aniversário temática - Divulgação

Publicado 14/01/2022 15:59

O pequeno Luis Miguel, morador do bairro Novo Horizonte, em Porto Real, teve uma grande surpresa no aniversário de 7 anos na última quarta-feira (12). Com o sonho de ser guarda municipal, a comemoração contou com a presença dos agentes e policiais militares.

Segundo os pais do menino, Waleska e Luiz Paulo, o filho sempre admirou o trabalho policial. Como a mãe começou a trabalhar na base da Guarda Municipal, ela contou sobre o desejo do filho. “Cada vez que ele vê carro ou moto da Guarda ele reforça em palavras o seu interesse pela profissão e eu me sinto feliz com essa atitude”, afirmou Waleska.

A comandante da GM, Suelaine Caetano de Carvalho, destacou a importância de incentivar as crianças que têm interesse na área de segurança. “Esta foi uma maneira que a Guarda encontrou de prestar homenagem ao menino. É gratificante saber que nosso trabalho é exemplo para uma criança", completou.