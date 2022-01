Hospital Municipal São Francisco de Assis - Divulgação

Publicado 17/01/2022 19:16 | Atualizado 17/01/2022 19:20

Segundo o boletim epidemiológico do dia 16 de janeiro divulgado nesta segunda-feira (17) pela Secretaria Municipal de Saúde de Porto Real, o município já confirmou mais casos de Covid-19 nos primeiros dias de janeiro do que em todo o mês de dezembro.

Neste mês, já foram registrados 132 casos, enquanto no mês anterior foram apenas 17 testes positivos. O aumento foi de 676%. No momento, são 129 pessoas em isolamento domiciliar e mais 40 casos suspeitos. Uma das causas para este aumento é a variante Ômicron, que já se mostrou mais contagiosa.

Por conta da vacinação avançada, nenhum dos casos ativos está internado, mas ainda é importante manter os cuidados como o uso de máscaras, higienização das mãos e evitar aglomerações, como forma de diminuir a propagação da doença e a superlotação do serviço público de saúde.

Além das duas doses, a imunização com a dose de reforço também está sendo incentivada: cinco meses para moradores de 18 a 59 anos, e seis meses para idosos. Na próxima quarta-feira (19), as crianças de 5 a 11 anos com comorbidades vão começar a ser vacinadas.