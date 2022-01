Outras 87 câmeras de alta resolução também serão instaladas - Regiane Real

Publicado 21/01/2022 15:17 | Atualizado 21/01/2022 15:40

A Prefeitura de Porto Real, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (SMOP), iniciou este mês o processo de instalação de 93 câmeras de monitoramento em pontos estratégicos da cidade. O objetivo é inibir a ocorrência de crimes e auxiliar os órgãos de segurança.

De acordo com o secretário de Ordem Pública, Jorge Porto, os locais onde as câmeras estão sendo colocadas foram definidos em conjunto as Polícias Militar e Civil, Guarda Municipal e Administração Pública. "Dos 93 aparelhos, cinco têm alta tecnologia de reconhecimento de placas e ficarão em pontos estratégicos de acesso à cidade", completou.

Outras 87 câmeras de alta resolução serão instaladas. Segundo o prefeito Alexandre Serfiotis, o processo de instalação das câmeras e de uma central de monitoramento está em andamento. “Nosso objetivo primário é de prevenção, porque ao serem identificadas atitudes suspeitas é possível fazer abordagens e, em muitos casos, prevenir crimes, até de maior gravidade, como homicídios, por exemplo”, finalizou.