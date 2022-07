Foram apreendidos 175 pinos de R$ 10, 323 pinos de R$ 30, e R$ 229. - Divulgação

Publicado 11/07/2022 15:28

Um homem, ainda não identificado, foi preso no domingo (10) suspeito de tráfico e associação em Quatis. A ocorrência foi no bairro Nossa Senhora do Rosário.

Segundo a Polícia Militar (PM), ele escondeu uma mochila com drogas dentro de casa. Ele disse que um traficante havia pedido para ele guardar o material entorpecente.

Foram apreendidos 175 pinos de R$ 10, 323 pinos de R$ 30, e R$ 229. O caso foi registrado na 100º DP de Porto Real. Além dele, o traficante também foi autuado, mas está foragido.