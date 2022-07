32º Torneio Leiteiro de São Joaquim Estância Turística e Cultural. - Reprodução internet

32º Torneio Leiteiro de São Joaquim Estância Turística e Cultural.Reprodução internet

Publicado 12/07/2022 19:37

A Prefeitura Municipal de Quatis e a Associação de Produtores Rurais de Ribeirão de São Joaquim (APRRSJ) realizam esta semana o 32º Torneio Leiteiro de São Joaquim Estância Turística e Cultural. O evento será entre os dias 13 e 17 de julho.

Além da competição leiteira, a festa vai contar com diversas atrações como shows, sorteios, premiações e brinquedos para as crianças. No evento, a entrada de cooler, garrafas e/ou qualquer tipo de recipiente de vidro é proibida.

Confira as atividades do torneio:

13/07 - 22h: Chegada dos animais

14 a 16/07 - 06, 14h, 22h: Ordenha dos animais

14 a 16/07 - 10h e 22h: Ordenha de curraleiras

16/07 - Leilão de bezerros e desfile da Garota Country de Ribeirão de São Joaquim

17/07 - Sorteio das rifas, feira da roça e premiação dos animais

Confira a programação de shows:

13/07 - Silviomar

14/07 - Divininho

15/07 - Pé quente e Os Danados

16/07 - O Juninho Costa (Os Brabos do Forró) e Zé Vithor e Cuiabá

17/07 - Nonô e participação e Jô e Samuel