Quatis - Divulgação/PMQ

Publicado 25/07/2022 18:10

A Prefeitura de Quatis começou a entregar os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2022. Para pagamento em cota única e com desconto de 12%, os moradores devem pagar até 29 de julho. A primeira parcela, para quem optar por parcelamento, vence no mesmo dia.

De acordo com a Secretaria Municipal de Finanças (SMF), os carnês já estão disponíveis para emissão através do site da Prefeitura. Os moradores também podem retirar os seus carnês na sede da Prefeitura, no Departamento de Tributos. Mais informações pelo número (24) 3353-2918 - Ramal 1023.