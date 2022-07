Contêiner foi colocado na Praça Getúlio Vargas, em frente a Guarda Municipal. - Divulgação

Publicado 21/07/2022 16:24

Após quase cinco meses do roubo com explosões ocorrido em fevereiro desse ano, o Banco do Brasil instalou uma unidade itinerante de atendimento em Quatis. O contêiner foi colocado na quarta-feira (20) na Praça Getúlio Vargas, na Rua Faustino Pinheiro, no Centro, em frente a Guarda Municipal.