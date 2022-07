Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Reprodução internet

Publicado 14/07/2022 15:34

A Secretaria Municipal de Educação de Quatis (SME) está com matrículos abertas para a modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Os interessados devem se inescrever até o dia 15 de julho na secretaria da Escola Municipal Pessoa de Barros, situada junto com a Escola Municipal Maria Helena Rafael de Elias, no Centro, no horário das 13h às 21h30.



As aulas acontecem de segunda à sexta-feira, das 18h15 até às 21h30. Para se inscrever, o morador deve levar os seguintes documentos originais e cópias: RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de residência, histórico escolar, declaração de trabalho e uma foto 3x4.

A aluna que tiver filho menor de idade deve levar a cópia da certidão de nascimento do mesmo. Somentes os pais ou responsáveis de alunos adolescentes podem realizar a matrícula com os originais e cópias do RG e CPF.