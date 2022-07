Praça Teixeira Brandão, no Centro. - Divulgação

Publicado 15/07/2022 16:07

A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo de Quatis (SMCET) realiza no próximo sábado (16) mais uma edição da Feira de Artesanatos, a FeirArte, na Praça Dr. Teixeira Brandão, no Centro. O evento acontece das 9h às 14 horas.

Nesta edição, a equipe da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) estará no local para realizar a campanha de vacinação contra a Covid-19. A etapa segue com a aplicação da segunda dose de reforço (4ª dose) para pessoas a partir de 40 anos e a vacinação pediátrica para crianças de 5 a 11 anos de idade (1ª e 2ª dose).

Além das tradicionais barracas de artesãos e microempreendedores do município com a exposição de seus produtos artesanais e gastronômicos, a FeirArte ainda contará com apresentação do Grupo de Dança, com a Feira de Adoção de cães e gatos e com muita música e diversão garantida com o cantor Betinho Brooney e brinquedos infantis.