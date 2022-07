Instituto Butantan vai importar da China insumos para produção de 10 milhões de doses da Coronavac - Reprodução/ Internet

Publicado 27/07/2022 16:13

A Secretaria de Saúde de Quatis inicia nesta quinta-feira (28) a aplicação da primeira dose de vacina contra a covid-19 em crianças de 3 e 4 anos. A imunização para este público-alvo será realizada toda quinta na Casa da Criança, no Centro, das 9h às 11h30 e das 13h às 15h.

A imunização pediátrica para crianças de 5 a 11 anos acontece toda quarta-feira, das 09h às 11h30 e 13h às 15h, na Casa da Criança, no Centro. A segunda dose de reforço (quarta dose) já está disponível para todas as pessoas com 40 anos ou mais e profissionais de saúde.

Também podem tomar a quarta dose, os moradores com 18 anos ou mais que tomaram a dose única da Janssen e que já completaram quatro meses da primeira dose de reforço desse imunizante.

A imunização para adolescentes, adultos e idosos acontece das 9h às 16 horas, veja abaixo os dias e locais:

Terça-feira: ESF II, no bairro Mirandópolis;

Quarta-feira: ESF IV, no bairro Jardim Polastri e na Clínica da Família, no bairro Nossa Senhora do Rosário;

Sexta-feira: ESF III, no bairro Jardim Independência.