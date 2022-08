Horta - Reprodução internet

Publicado 03/08/2022 17:16 | Atualizado 03/08/2022 18:22

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Urbano e Rural de Quatis (SMDEUR) abriu, até o dia 5 de agosto, o credenciamento de áreas para o projeto Horta Urbana – Cultivo 2022. Os interessados devem entregar os documentos de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no Setor de Protocolo do Centro Administrativo 25 de Novembro, localizado na Rua Professora Ana Ferreira de Oliveira, 47, Bondarovsky.

Para registrar a inscrição são necessários os seguintes documentos: ficha de inscrição presente no edital, documento de identidade, CPF, comprovante de residência, documento de titularidade do imóvel. Devem ser entregues os originais e cópias.

O objetivo do projeto é incentivar o cultivo de hortaliças, legumes, plantas medicinais, plantas frutíferas de pequeno porte e flores, bem como a piscicultura e a produção artesanal de alimentos e produtos de artesanato, nas áreas urbanas e periurbanas do município.

Ao ceder o imóvel para a prefeitura, o proprietário tem alguns benefícios como a manutenção permanente da limpeza do imóvel durante o período de utilização pelo agricultor e do período de cessão de uso, bem como a instalação de hidrômetros, e posterior transferência ao proprietário no final do uso.