Vacinação em Quatis - Divulgação

Vacinação em QuatisDivulgação

Publicado 19/08/2022 16:32

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Quatis realiza neste sábado (20) o Dia D da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação no município. A ação acontece em todas as unidades de saúde do município das 09 às 16 horas.

Devem ser vacinadas contra a polio as crianças menos de cinco anos, enquanto as vacinas de rotina serão oferecidas às crianças e adolescentes menos de 15 anos.

No Dia D, os responsáveis têm que apresentar a carteira de vacinação e cartão do SUS.