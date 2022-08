Região do Médio Paraíba engloba 12 municípios, com cerca de um milhão de habitantes. - Divulgação

Região do Médio Paraíba engloba 12 municípios, com cerca de um milhão de habitantes.Divulgação

Publicado 11/08/2022 16:23

Para debater mais investimentos na malha ferroviária, a Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) Líder Vale Médio Paraíba realizou nesta quinta-feira (11) o I Encontro Regional de Transporte Ferroviário de Cargas do Médio Paraíba. A reunião aconteceu no Hotel Fazenda Bom Retiro, em Quatis, e reuniu representantes de 12 cidades que compõem a região e dos segmentos industrial, comercial e de serviços do Sul do Estado.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico de Itatiaia, José Luiz Ribeiro Xavier, debater o desenvolvimento regional, de forma integrada, é fundamental. "Temos na região dois terminais que atuam na logística de cargas em contêineres, via ferrovia, com conexão com o modal ferroviário. O encontro mostrou as vantagens desse tipo de transporte e que há um cenário bastante promissor de crescimento para o setor ferroviário nos próximos anos, o que geraria efeitos positivos em toda a cadeia produtiva”, comenta Xavier.

Organizado pela ADR, entidade que desde 2017 discute o desenvolvimento sustentável integrado da região, o evento serviu para debater o potencial do modal ferroviário como opção para o setor produtivo regional. “Não podemos pensar o Sul Fluminense de forma isolada. Ao criar a Agência de Desenvolvimento Regional definimos quatro eixos: educação, mobilidade e logística, tecnologia e turismo, como prioridades até 2030. E o modal ferroviário está diretamente ligado à questão da mobilidade e logística”, afirma o presidente da entidade, Antonio Vilela.