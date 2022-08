IFRJ, em Resende - Jenny Faulstich/PMR

Publicado 05/08/2022 18:57

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Urbano e Rural de Quatis, em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), está com inscrições abertas, até o dia 9 de agosto, para o curso técnico em Guia de Turismo.

Os interessados podem se dirigir até à secretaria, localizada no 1° piso do prédio da Prefeitura Municipal de Quatis, no horário das 8h às 17 horas, para se inscrever. Os interessados devem ter o Ensino Médio completo ou estar cursando o 3º ano do EM, além de apresentar cópias do RG, CPF, comprovante de residência e declaração de conclusão do Ensino Fundamental.

Serão oferecidas 10 vagas. Caso o número de inscritos ultrapasse a quantidade de vagas será realizado um sorteio no dia 10 de agosto. O curso será realizado no turno noturno, de segunda a sexta-feira, de 17h50 às 22h30, na sede do instituto, em Resende.