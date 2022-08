Vacinação contra a covid em Quatis - Divulgação

Publicado 04/08/2022 19:14

A Secretaria Municipal de Saúde de Quatis ampliou a aplicação da segunda dose de reforço, a chamada quarta dose, para moradores com 18 anos ou mais que receberam a terceira dose há quatro meses. A imunização acontece das 9h às 16 horas, de acordo com o calendário abaixo:

Terça-feira: ESF II, no bairro Mirandópolis;

Quarta-feira: ESF IV, no bairro Jardim Polastri e na Clínica da Família, no bairro Nossa Senhora do Rosário;

Sexta-feira: ESF III, no bairro Jardim Independência.

Já a imunização pediátrica (3 a 11 anos) acontece toda quarta-feira, das 09h às 11h30 e 13h às 15h, na Casa da Criança, no Centro. Para se vacinar, o morador deve levar o cartão de vacinação, documentos pessoais e cartão do SUS para garantir sua imunização.