Rural - Reprodução internet

RuralReprodução internet

Publicado 08/08/2022 18:09

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Quatis abre entre os dias 8 e 12 de agosto as inscrições para o Programa Produtor Mirim. O projeto tem o objetivo de contribuir para o desenvolvimento do adolescente e seu preparo para a cidadania através do trabalho socioassistencial complementar à educação escolar.

Os interessados devem se cadastrar nos CRAS Dona Júlia Esperança e no CRAS Maria de Lourdes. Para participar do programa, os candidatos devem ter entre 14 e 17 anos de idade e possuir os seguintes requisitos: estar em situação de vulnerabilidade ou risco social; matriculado na Rede de Ensino municipal ou estadual, e com frequência regular; possuir renda familiar igual ou inferior à R$ 303,00 por pessoa; estar cadastrado no Cadastro Único; e ser o único integrante do mesmo grupo familiar participando do Programa.

Para a inscrição, os moradores devem levar: RG e CPF do adolescente e do seu responsável; declaração de Matrícula Escolar; comprovante de residência; folha resumo do Cadastro Único; comprovantes de vacinação contra a covid-19 e antitetânica.

O Produtor Mirim acontece duas vezes por semana, com duração máxima de 4 horas diárias. Os adolescentes participantes receberão um auxílio financeiro mensal durante o período de participação no programa. O programa conta com uma equipe formada por um técnico agrícola, uma psicóloga e um psicopedagogo.