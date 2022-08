Hospital São Lucas, em Quatis - Divulgação

Publicado 15/08/2022 19:10

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Quatis informou que os três casos suspeitos de varíola dos macacos (monkeypox) foram descartados. O primeiro resultado negativo saiu no dia 9 de agosto, os outros dois foram excluídos na sexta (12) e nesta segunda-feira (15). Atualmente, o município não possui nenhum caso suspeito ou positivo da doença.

De acordo com a SMS, o município segue as orientações da Secretaria Estadual de Saúde. A recomendação é usar máscaras para evitar o contágio. A doença, causada pelo vírus Monkeypox, é transmitida através de contato com animal ou humano contaminado, através de secreção respiratória, lesões de pele ou objetos contaminados.

Qualquer morador que apresentar início súbito de lesão em musoca e/ou erupção cutânea, única ou múltipla, em qualquer parte do corpo, devem procurar atendimento médico no Hospital São Lucas. A varíola dos macacos também causa outros sintomas como: febre, dor de cabeça, dor muscular, ínguas e exaustão, entre 6 e 21 dias.