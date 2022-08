Evento acontece na Praça da Matriz, no Centro de Quatis - Divulgação

Publicado 24/08/2022 16:36

De quinta (25) a domingo (28), a cidade de Quatis recebe o projeto "Inverno #tônorio". Promovido pela Secretaria Estadual de Turismo (Setur-RJ), em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, o evento acontece na Praça da Matriz, no Centro. Durante os quatro dias, os moradores terão acesso à opções de arte e cultura totalmente gratuitas.

Segundo a prefeitura de Quatis, o evento contará com um contêiner instagramável com diversas exposições do turismo da região, através de fotografias, artesanatos, filmes e documentários turísticos.

A programação ainda contará com shows musicais ao vivo, barracas gastronômicas e food truck, uma van com exposição de artesanatos de artistas da cidade e mostra do Festival de Cinema de Vassouras.

Confira a programação de shows:

Quinta-feira (25/08) - Das 18h às 00h

21h - Betinho Brooney

Sexta-feira (26/08) - Das 19h às 01h

22h - Banda Ultravolts

Sábado (27/08) - Das 19h às 01h

22h - Ana Catete

23h - Robson e Carreiro

Domingo (28/08) - Das 13h às 19h

17h - Diogo Senna e banda