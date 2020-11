Fátima Pacheco (DEM) e seu vice, Marcelo Batista, do PSDB, reeleitos em Quissamã. Divulgação

Por Bertha Muniz

Publicado 22/11/2020 13:54 | Atualizado 22/11/2020 14:08



QUISSAMÃ - Fátima Pacheco, do DEM, foi reeleita prefeita de Quissamã, no Norte Flumimense, no primeiro turno das Eleições 2020 com 7.829 votos. A democrata foi a primeira mulher a assumir a gestão do município



A candidata foi assistente social e vereadora do município por 2 mandatos. Em entrevista ao O DIA, ela conta que a reeleição foi um sinal de aprovação ao seu governo, mas também como um alerta para fazerem ainda mais e melhor.



“Estamos terminando o nosso primeiro mandato com altíssima aprovação de nosso governo. Devemos esse resultado ao trabalho de todos os nossos colegas servidores, ao apoio de nossa bancada de vereadores e à opinião sincera de cada cidadão que, elogiando ou criticando, nos ajudou a seguir no rumo certo. Eu e Marcelo Batista agradecemos a cada quissamaense pela oportunidade, pela honra e pelo privilégio de servir. Graças a Deus, mais da metade dos eleitores votou pela continuidade de nosso governo e elegeu mais de dois terços dos vereadores entre nossos apoiadores, sendo que a metade dos eleitos são nossos ex-secretários. Humildemente, recebemos esses números como um sinal de aprovação ao nosso governo, mas também como um alerta para fazermos ainda mais e melhor. Trabalhamos arduamente para sanearmos as finanças e limparmos o nome de Quissamã. Chegou a hora de mais obras, mais serviços e mais assistência, cuidando da cidade toda e de todos os cidadãos, oferecendo as mesmas oportunidades e direitos a todos os quissamaenses, independentemente da opção eleitoral. Somos um povo honesto e trabalhador e já passamos por muitas dificuldades. Continuaremos trabalhando cada vez mais ao lado de nossa população com a Quissamã de todos nós”, destacou Fátima.



Confira abaixo a entrevista completa:





O DIA - Diante de um cenário de pandemia com aumento do número de casos de Covid- 19 a Senhora vai reassumir a prefeitura dia 1º de janeiro de 2021, adotando quais medidas prioritárias na área da Saúde?



FÁTIMA - Eu e Marcelo Batista assumiremos o segundo mandato com o compromisso de manter e ampliar todas as nossas conquistas, inclusive na Saúde, onde executamos um conjunto de ações de prevenção e combate ao Novo Coronavírus que protegeu a nossa cidade. Nesse sentido, todas as medidas de enfrentamento ao COVID-19 são tomadas em conjunto com nossa equipe de Saúde, sendo um problema que administramos a partir de critérios científicos e estatísticos, respaldando nossas políticas públicas de Saúde às reais necessidades do setor. Estamos acompanhando com preocupação a chamada segunda onda, com aumento de contágios e óbitos em várias regiões, mas estamos preparados para intensificar e ampliar as ações locais, caso necessário. Ainda assim, por entendermos que as pessoas precisam de ações de Saúde para além da pandemia, estamos promovendo a retomada gradual dos serviços na rede pública, inclusive no Hospital Municipal, obedecendo a todos os protocolos de prevenção. Estamos marcando consultas e exames e marcando cirurgias eletivas. Além disso, os postos de Estratégia de Saúde da Família e o Centro de Saúde, que atende especialidades médicas, já estão funcionando para consultas prioritárias. Mas é preciso destacar que já estamos planejando a execução de todas as ações previstas em nosso plano de governo.



O DIA - Qual o seu plano de governo?

FÁTIMA - O nosso primeiro compromisso é garantir a continuidade e melhoramento do que conquistamos em nosso primeiro mandato, com indicadores de qualidade em Saúde e Educação nunca antes alcançados, com portas abertas em Brasília para articulemos convênios e novos recursos, com renovação de nossa frota de veículos, com hospitais e escolas equipados... Mas a nossa coligação partidária apresentou à Justiça Eleitoral e defendeu junto aos eleitores um extenso plano de governo, com inúmeras propostas para as diferentes áreas da Administração Municipal. São projetos voltados às políticas públicas de desenvolvimento social, econômico e urbano, além da implementação de ações de governança e integridade. O nosso plano de governo foi amplamente debatido em nossas lives e debates virtuais, quando buscamos captar as principais demandas da população. O resultado foi um elenco de projetos que objetivam preencher lacunas e melhorar a vida das pessoas. Podemos destacar os programas: Primeiros Passos, para assegurar assistência social às crianças vulneráveis de zero a sete anos, Ônibus da Saúde, para atendimento médico e odontológico em comunidades rurais, Lona Cultural, para o desenvolvimento de talentos e habilidades artísticas, Campeão da Vida, para suporte terapêutico de pessoas em situação de dependência química através de atividades esportivas, Escola Total, para oferecer atividades no contraturno escolar, Crédito Fácil, para pequenos proprietários e agricultores familiares, Volte Sempre, para incentivo da atividade turística, e Juventude Ativa, para garantir emprego aos jovens de 19 a 24 anos. Também apresentamos um plano de obras e serviços públicos, com destaque para: iluminação de Led em ruas e ciclovias, coleta seletiva de lixo, asfaltamento de estradas vicinais e construção de escola em Morro Alto, Centro de Imagem, ciclofaixa Penha - Praia de João Francisco, sedes para o Conselho Tutelar e CEAM – Centro Especializado de Atendimento à Mulher, praças públicas na Praia de João Francisco e em Canto de Santo Antônio e do Mercado Municipal, além da urbanização dos bairros Barra do Furado, Sítio Quissamã II e Caxias. Mas a maior lição que aprendemos durante a campanha eleitoral foi que também devemos governar fora dos gabinetes, presencialmente, ao lado do povo. Por isso, desde o primeiro dia do próximo mandato, vamos implantar o programa “Prefeitura Vai Até Você”, onde a prefeita e o vice-prefeito trabalharão diretamente nos bairros e localidades, cuidando dos assuntos administrativos e recebendo a população em gabinetes adaptados nas próprias comunidades.



O DIA - Entre as propostas apresentadas na sua campanha, quais as prioridades de implementação?



FÁTIMA - Eu e Marcelo Batista vamos começar o novo governo com a realização de obras importantes para o município e também com a adoção de programas sociais estruturantes. Em janeiro de 2021, serão iniciadas, com recursos próprios, as obras de reforma e construção da rede de esgoto nos bairros Praia de João Francisco, Piteiras, Penha e Santa Catarina. Também começaremos as obras de urbanização do bairro Caxias e a construção do Parque Municipal em Palmeirinha. Mas, ainda para dezembro desse ano, teremos a inauguração da creche municipal do Sítio Quissamã e das quadras de Barra do Furado e Caxias. Em parceria com o governo estadual, vamos construir 100 casas populares para destinar às famílias já inscritas na prefeitura. Ao mesmo tempo, vamos implantar o Programa Juventude Ativa, através do qual garantiremos emprego de carteira assinada para nossa população de 19 a 24 anos, inicialmente com 200 jovens, mas com a meta de chegarmos a 500 beneficiários, nos moldes do programa Jovem Aprendiz. Também vamos iniciar a implantação do programa Cartão Reforma para que 1000 famílias sejam beneficiadas através de um cartão com crédito de R$ 5 mil reais para consumo exclusivo no comércio local, onde comprarão material de construção e contratarão mão de obra para melhorar as suas casas.



O DIA - Há um plano de ações para os primeiros 100 dias de governo?

FÁTIMA - Eu e Marcelo Batista fomos reeleitos, portanto, seremos um governo de continuidade, com obras para inaugurar e iniciar e projetos em fase de implantação. Assim, trataremos os primeiros cem dias como um período comum, de intenso trabalho e vontade de acertar. Mas, desde já, estamos colhendo o planejamento de cada secretaria para ajustarmos as aspirações de cada pasta aos macroprojetos defendidos no plano de governo. A ideia é que haja mais presença da prefeitura e da prefeita e do vice-prefeito no cotidiano da cidade e na vida dos cidadãos, já que passamos boa parte do primeiro mandato dedicados aos trabalhos internos de recuperação administrativa e financeira do município. Graças ao trabalho de nossos servidores e ao apoio de nossos vereadores, empreendemos as medidas administrativas que estão impactando positivamente o nosso orçamento, permitindo planejar com mais ousadia as grandes obras e serviços que a população pacientemente soube esperar.



O DIA - As aulas irão voltar de forma híbrida já que o protocolo de retorno está pronto para o ano letivo 2021?



FÁTIMA - Em Quissamã, as aulas serão retomadas de modo remoto, pois obedecemos aos protocolos de saúde e optamos por ainda manter o formato atual, onde os alunos recebem módulos apostilados e têm como subsídio vídeos de aulas preparados pelos professores e compartilhados nas redes sociais. A retomada das atividades em sala de aula dependerá tão somente da autorização sanitária, pois a secretaria de Educação se mantém atenta à evolução dos estágios de propagação do COVID-19. Mas estamos nos preparados para que o modelo híbrido, onde a escola aplica as modalidades de ensino presencial e virtual ao mesmo tempo, seja adotado tão logo a Vigilância Sanitária conclua que as aulas regulares já não oferecem risco à comunidade escolar. Os nossos educadores continuarão trabalhando para que a realidade imposta pela pandemia tenha mínimos efeitos sobre a aprendizagem do aluno. Nesse sentido, podemos afirmar que tivemos êxito nesses meses de isolamento social, pois houve expressiva participação das famílias na responsabilidade pela educação de nossas crianças. A par disso, entendendo a importância da merenda, criamos e vamos manter pelo período necessário o Cartão Nutrição, que oferece 70 Reais mensais a cada aluno para que a família possa comprar alimentos e complementamos com uma cesta de produtos da agricultura familiar também para cada aluno.



O DIA - Haverá uma equipe de transição para se inteirar dos programas e projetos por área? A senhora já escolheu os nomes que irão compor essa equipe?

FÁTIMA - Como se trata de um governo de continuidade, somos eu e Marcelo Batista quem estamos conduzindo a transição. Estamos governando normalmente, discutindo e preparando o orçamento para o próximo ano. Estamos chamando os atuais secretários e discutindo as prioridades de cada pasta. Obviamente, haverá mudanças no secretariado, mas todos os nomes serão confirmados a partir de análise técnica e discussão política que ainda estão em andamento.



O DIA - Pretende anunciar os nomes dos secretários todos de uma só vez dia 31 de dezembro de 2020? Ou a equipe continuará a mesma?



FÁTIMA - Eu e Marcelo Batista ainda estamos discutindo o secretariado, pois, como é natural, há uma nova composição de forças eleita na Câmara Municipal e também há os partidos que nos ajudaram na eleição. Evidentemente, todos esperam contribuir com esse debate. Mas, sobretudo, ao longo da campanha, identificamos muitos talentos e conhecemos muita gente apaixonada por Quissamã, pessoas perfeitamente habilitadas a somarem conosco na Administração. Somos muito gratos a todos aqueles que nos ajudaram como secretários e secretárias nesses quatro anos, mas respeitaremos a vontade de quem desejar sair e faremos as substituições que julgarmos necessárias para agregar ainda mais qualidade técnica e, ou, política à nossa nova gestão.



O DIA - A senhora foi a primeira mulher eleita e reeleita prefeita em Quissamã. Como avalia esse cenário?

FÁTIMA - Acredito que as eleição e reeleição se devam mais à minha história e ao meu trabalho do que à minha condição feminina, pois Quissamã abraça do mesmo modo os homens e as mulheres da política e acolhe generosamente a todos e todas que vêm trabalhar ou morar aqui. Mas reconheço que a minha vitória eleitoral, ao lado de tantos homens que me apoiaram, também é uma vitória de todas as mulheres quissamaenses e uma pequena contribuição para a grande luta em favor da igualdade de gêneros que ainda travamos em nosso país e no mundo inteiro.