Jovem teve graves ferimentos na região do rosto, braços e tronco. Divulgação/Polícia Civil

Por Bertha Muniz

Publicado 26/11/2020 12:43 | Atualizado 26/11/2020 14:41



CONCEIÇÃO DE MACABU - Uma mulher foi presa em flagrante após torturar e queimar a própria filha, de 15 anos, em Conceição de Macabu, no Norte Fluminense, nesta quarta-feira (26).



Policiais civis foram acionados pela direção do Hospital Ana Moreira, onde a jovem foi atendida com graves ferimentos na região do rosto, braços e tronco provocadas com o uso de um talher aquecido.

Após diligências, a mãe foi localizada e presa. Segundo a Civil, a acusada utilizou uma colher aquecida no fogão para castigar a própria filha com queimaduras pelo corpo. A colher, inclusive, foi encontrada pelos agentes ainda com restos de pele da vítima.

A mãe, identificada como Dionísia Silva foi levada para a 122ª Delegacia Policial (122ª DP), onde aguarda transferência para o sistema prisional. De acordo com o delegado titular da 122ª DP, Sérgio Santana, o padrasto da adolescente disse que a mãe sempre foi muito agressiva com a filha, fruto do primeiro casamento.

A agressora tem mais três filhos do sexo masculino, com o atual companheiro. A adolescente está sendo acompanhada pelo Conselho Tutelar de Conceição de Macabu. O crime chocou a localidade pelo requinte de crueldade.