Prefeitura de Quissamã, no Norte Fluminense.

Por Bertha Muniz

Publicado 28/10/2020 14:10 | Atualizado 28/10/2020 14:11





QUISSAMÃ - Faltado pouco mais de 15 dias para as eleições municipais, marcadas para o próximo dia 15 de novembro, algumas cidades da região ainda não têm confirmados seus candidatos a prefeito, segundo o site DivulgaCandContas, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



No site, que disponibiliza informações sobre todos os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador de todas as cidades do país, as cidades de Macaé, Iguaba Grande, São João da Barra e São Pedro da Aldeia, ainda não tinham candidatos confirmados pela Justiça Eleitoral fluminense.

Nessas 4 cidades, todos os pedidos de registro de candidatura dos candidatos à disputa da prefeitura seguem com status “aguardando julgamento”, com os pedidos ainda sendo analisados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio (TRE-RJ).



O cenário é o oposto de Quissamã, no Norte Fluminense, que teve 5 pedidos de registro de candidatura para a disputa da prefeitura, todos aprovados pela Justiça Eleitoral fluminense. Com isso, Djamim Ferreira (PRTB), Manel da Ótica (PODE), e Dr. Leandro Neves (AVANTE) disputarão a cadeira do chefe do Executivo com o ex-prefeito Armando Carneiro (PSC), e a atual prefeita, Fátima Pacheco (DEM).

Nas demais, a maioria dos pedidos dos candidatos a prefeito já foi julgado, com 50 nomes já aprovados, garantidos nas urnas, enquanto 48 ainda aguarda julgamento, 1 pedido deferido com recurso, 3 indeferidos com recurso, e 3 indeferidos.



Em Campos, única cidade da região que terá 2º turno, no dia 29 de novembro, a situação é semelhante à de Cabo Frio. São 11 pedidos de registro, com 3 candidatos ainda aguardando julgamento, enquanto os demais já foram aprovados.

Para a disputa da prefeitura da maior cidade da região, estão garantidos os nomes de Tadeu Tô Contigo (REPUBLICANOS), Odisseia Carvalho (PT), Dr. Bruno Calil (SOLIDARIEDADE), Caio Vianna (PDT), Professora Natália (PSOL), e Roberto Herniques (PCdoB), além do deputado federal Wladimir Garotinho (PSD), e do atual prefeito, Rafael Diniz (CIDADAIA).



Em Carapebus, são 8 pedidos de registro, mas 2 foram indeferidos, ou seja, reprovados pelo TRE-RJ, e, pelo menos até a manhã desta quarta-feira, 21, ainda não haviam apresentado recursos. A atual prefeita, Christiane Cordeiro (PP), ainda aguarda julgamento.

Na cidade, então garantidos os nomes de Bernard Tavares (REPUBLICANOS), Cleber Pimentel (MDB), Juninho Zezito (PMB), Professor Augusto (PV), e Rodrigo Mancebo (CIDADANIA), todos aptos para a disputa da prefeitura no próximo dia 15.



Em Casimiro de Abreu, apenas 3 dos 7 pedidos de registro foram julgados, sendo aprovado, por enquanto, apenas o nome do vereador Ramon Gidalte (CIDADANIA). Já os nomes do atual prefeito, Paulo Dames (PSB) e Nelson Ramos (REPUBLICANOS) aparecem com status “indeferido com recurso”.



Em Rio das Ostras, dos 9 pedidos de registro de candidatura, apenas os do atual prefeito, Marcelino Borba (PV), e o de Professor Luizinho (PT), estão aprovados pelo TRE-RJ, enquanto o pedido do empresário Flávio Poggian (PTC) foi indeferido.



Tanto em Casimiro quando em Rio das Ostras, os demais pedidos de registro de candidatura ainda aguardam julgamento. Para ter seus nomes garantidos nas urnas no dia da votação, os candidatos precisam ter seus pedidos de registro aprovados pela Justiça Eleitoral.

É bom lembrar que é possível aparecer nas urnas com status “indeferido com recurso” ou “deferido com recurso”, mas nesses casos, existe a possibilidade dos recursos serem julgados pelo TSE, última instância da Justiça Eleitoral, apenas depois do pleito, gerando a cassação das chapas, e em alguns casos, eleições suplementares, como aconteceu em Rio das Ostras e Cabo Frio, em 2018, e Iguaba Grande, em 2019.