Por Bertha Muniz

QUISSAMÃ - A atual prefeita de Quissamã, no Norte Fluminense, Fátima Pacheco, do DEM, foi reeleita para o cargo no primeiro turno das Eleições 2020 com 7.829 votos. A democrata foi a primeira mulher a assumir a gestão do município. O vice-prefeito continuará sendo Marcelo Batista, do PSDB.

“Hoje, mais uma vez, os eleitores confirmaram a vitória de uma cidade de todos nós. Uma Quissamã livre. Agradeço a todos que nos concederam através do voto, num ato democrático, a oportunidade de um segundo mandato, que será ainda melhor que o primeiro”, disse Fátima em seu discurso da vitória.

O candidato Armando Carneiro, do PSC, ex-prefeito de Quissamã, ficou em segundo com 6.615 votos. Ele foi seguido por Manel da Ótica (Pode), com 303 votos.

Fátima, que foi assistente social e vereadora do município por 2 mandatos, foi eleita Prefeita de Quissamã em 2016, vencendo os ex-prefeitos Armando Carneiro (PSB) e Nilton Furinga (PSDB), com 6.679 dos votos (46,03%). A vitória nas urnas veio 4 anos depois de Fátima ter sido derrotada pelo também ex-prefeito, Octávio Carneiro (PP), vencedor nas eleições de 2012.