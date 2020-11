Fátima Pacheco é a atual prefeita de Quissamã Divulgação

Por Bertha Muniz

Com pouco mais de 73% das urnas apuradas, a atual chefe do Executivo de Quissamã, Fátima Pacheco, do DEM, lidera a disputa para a prefeitura.



Fátima tem 52,59% dos votos. Atrás dela está Armando Carneiro, do PSC, com 43,92 % dos votos.



Armando é ex-prefeito da cidade. Caso vença, Fátima Pacheco será a primeira prefeita a ser reeleita na cidade.