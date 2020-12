A prefeita reeleita voltou a fazer um apelo à população para respeitar e seguir os protocolos sanitários. Divulgação

Por Bertha Muniz

Publicado 15/12/2020 10:48 | Atualizado 15/12/2020 10:57



QUISSAMÃ - A prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, anunciou a ampliação da rede de assistência à população no enfrentamento ao Coronavírus. Fátima garantiu que oito novos leitos de CTI (Centro de Terapia Intensiva) serão instalados no Hospital Municipal de Quissamã, para atender pacientes com sintomas graves do Coronavírus.



“Em nenhum momento nós atingimos 100% de ocupação dos nossos leitos. Mas, diante da preocupação regional e mundial com os novos índices da pandemia, vamos reforçar essa estratégia”, afirmou Fátima.



A prefeita reeleita voltou a fazer um apelo à população para respeitar e seguir os protocolos sanitários que ajudam a evitar o contágio local da doença. “Eu aproveito esse espaço para fazer um apelo à população. Não tem decreto que sozinho vai dar conta disso. Se as pessoas continuarem fazendo aglomerações, festa, bailes e praia, não vamos conseguir dar conta e estaremos ainda mais vulneráveis”, apontou.



Até o início desta semana, a cidade registra 28 óbitos por Coronavírus, com 748 casos confirmados de infecção da doença e 620 recuperados. Em relação a vacina, a prefeita afirmou que os protocolos de distribuição e aplicação devem ser conduzidos pelo Ministério da Saúde.



“A gente espera que o governo federal formate logo a compra da vacina, garantindo que todos os municípios do país possam ter acesso as doses. Nós precisamos que o Ministério da Saúde nos passe mais segurança, já que estamos vendo outros países iniciando a vacinação e nós aqui ainda não temos uma data. Isso causa para nós prefeitos e cada cidadão brasileiro uma inquietação muito forte”, destacou Fátima.