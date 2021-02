A secretaria de Fazenda informou que mais de R$ 7 milhões serão investidos neste mês. Foto: Divulgação.

QUISSAMÃ - A Prefeitura de Quissamã iniciou nesta quarta-feira (24) o pagamento de fevereiro dos servidores públicos municipais. O procedimento vai até sexta-feira (26). Recebem no primeiro dia a Secretaria de Saúde; Coordenadoria Municipal de Defesa Civil; Secretaria de Fazenda; Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo; Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca; Secretaria de Governo; e Gabinete do Prefeito. A secretaria de Fazenda informou que mais de R$ 7 milhões serão investidos neste mês.



Na quinta-feira (25), é a vez da Procuradoria Geral do Município; Controladoria Geral do Município; Secretaria de Administração; Secretaria de Segurança Pública; Coordenadoria Especial de Habitação; Secretaria de Assistência Social; Guarda Civil Municipal.

Na sexta-feira (26), recebem funcionários da Secretaria de Educação; Secretaria de Esporte e Juventude; Secretaria de Cultura de Lazer; Secretaria de Mobilidade Urbana; Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda; Secretaria de Transporte; e Secretaria de Comunicação Social.

O pagamento do salário foi dividido em três dias para evitar aglomerações no período da pandemia da Covid-19. A recomendação é para que os servidores, em caso de possibilidade, optem pelos meios digitais para as movimentações bancárias.