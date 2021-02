A prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, acompanhou a vacinação no bairro Caxias. Foto: SECOM/Phillipe Moacyr.

QUISSAMÃ - A campanha de vacinação contra a Covid-19 para os idosos de 75 anos ou mais chegou à unidade da Estratégia Saúde da Família (ESF) de Caxias, nesta quinta-feira (18). É o terceiro bairro de Quissamã a atender o grupo prioritário. Antes, a equipe tinha passado por Machadinha e Santa Catarina e já vacinou mais de 100 idosos.

Neste momento, a prefeitura, através da Secretaria de Saúde, está percorrendo as localidades mais populosas do município, aguardando a chegada de mais doses para avançar com a campanha. A distribuição das vacinas está sendo realizada pelo Ministério da Saúde, seguindo o Plano Nacional de Imunizações.

A prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, acompanhou a vacinação nesta quinta (18).

Na conversa com os idosos, ela lembrou que com esse início da imunização, é importante a manutenção das medidas de proteção contra a doença: usar máscara, lavar as mãos com água e sabão, usar álcool em gel e evitar aglomerações.

"É uma vacina muito esperada por todos, principalmente pelos idosos, um dos grupos prioritários desta campanha. Estamos imunizando mais um grupo de idosos nesta quinta, mas vale ressaltar que a proteção tem que continuar, pois ainda estão sendo aplicadas a primeira dose. A vacina vai chegar para todos", disse a prefeita Fátima Pacheco.



A chegada da vacina ao bairro estava sendo aguardada pela aposentada Marivelte Rios, que durante 14 anos fez tratamento contra um câncer. "Graças a Deus venci essa doença. Hoje, estou sendo vacinada contra a Covid-19. Estou mais aliviada, não quero ficar doente", disse a aposentada.



Campanha em Quissamã



Paralelo ao início da vacinação dos idosos, a Prefeitura de Quissamã tem aplicado a segunda dose nos profissionais da Saúde e da linha de frente do combate à doença. A campanha de vacinação, em Quissamã, começou no dia 19 de janeiro. Todas as pessoas que foram imunizadas receberam a previsão de data da segunda dose e, por isso, devem apresentar o cartão de vacinação.

O planejamento tem seguido as orientações sobre a aplicação da segunda dose. No caso da Coronavc, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a Sinovac, o reforço é realizado entre 14 e 28 dias após a primeira dose. Já a Oxford/AstraZeneca tem uma janela de 90 dias entre as doses.



Distribuição pelo Ministério da Saúde



Neste primeiro momento, o Governo Federal está sendo o responsável pela distribuição de toda a produção da CoronaVac e da Oxford/AstraZeneca. Desde o ano passado, a Prefeitura de Quissamã vem se mobilizando para a realização da vacinação na cidade. Em dezembro foi assinado um termo de entendimento com o Butantan para aquisição de 36 mil doses da vacina, porém, o município ainda não recebeu um posicionamento oficial do Instituto após o Ministério da Saúde determinar a exclusividade na distribuição das doses.