Por Bertha Muniz

Publicado 30/01/2021 14:34

QUISSAMÃ- A Prefeitura de Quissamã, no Norte Fluminense, recebeu 5 mil testes rápidos para a Covid-19 do Governo do Estado do Rio nesta última semana. O material está sendo utilizado nos atendimentos em unidades de Saúde, como Hospital Municipal Mariana Maria de Jesus e no Centro de Triagem Respiratória (CTR), e também na testagem dos servidores, principalmente os profissionais que estão na linha de frente do combate à doença. Nesta semana, a programação também contou com a testagem de profissionais de diversas secretarias e órgãos municipais.

— A testagem é importante para identificar o número real de pessoas infectadas em nosso município, tanto para a população quanto para os profissionais da Saúde, que estão diariamente convivendo com o vírus, além dos servidores de outras áreas. É um trabalho que deve ser fortalecido e essa parceria com o Governo do Estado garantiu mais testes — disse a secretária municipal de Saúde, Renata Fagundes.



Os testes atuais avaliam a presença de dois tipos de anticorpos diferentes: IgG e IgM. O significado do teste depende de quais dessas proteínas foram identificadas. Quando o resultado é positivo apenas para IgM, significa que a pessoa está ou esteve recentemente infectada. Quando o resultado é positivo para IgG significa que a pessoa já entrou em contato com o vírus no passado.

Vacinação contra a Covid-19



Na última semana, o combate à Covid-19 ganhou um grande reforço: foi iniciada a campanha de vacinação em Quissamã no dia 19. Seguindo as diretrizes do Plano Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde, a Prefeitura de Quissamã está vacinando os profissionais da Saúde e outros trabalhadores da linha de frente do combate à doença.