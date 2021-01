Escola Municipal Professora Tânia Regina Paula, participou do 9º Congresso Internacional Interdisciplinar em Sociais e Humanidades (Coninter). Foto: Divulgação.

Por O Dia

Publicado 27/01/2021 19:37 | Atualizado 27/01/2021 19:37

QUISSAMÃ - Os desafios da Educação em meio à pandemia da Covid-19 debatidos em um evento internacional. Com uma pesquisa abordando esse tema, um grupo de professores da rede pública de Quissamã, da Escola Municipal Professora Tânia Regina Paula, participou do 9º Congresso Internacional Interdisciplinar em Sociais e Humanidades (Coninter), em novembro de 2020, realizado de forma virtual e com a organização a Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF).



Sob o título "Metacognição e Tecnologia: percepção de professores de Quissamã frente ao novo normal", o trabalho discorreu sobre a realidade do isolamento social desencadeado pela pandemia da Covid-19 e trouxe inúmeros desafios e readequações no contexto educacional. As reformulações de planejamento e o contato virtual foram algumas das mudanças ocorridas nesse processo.



Segundo Martha Caroline Duarte, idealizadora da proposta, o trabalho teve como objetivo analisar a percepção dos professores da escola Tânia Regina a respeito dos seus próprios processos cognitivos diante do novo normal. O processo de readequação pedagógica vinculado à tecnologia motivou a análise em questão. “Sem dúvida, Quissamã demonstrou mais uma vez que prioriza a educação de qualidade. Não podemos negar que a realidade do ensino remoto foi um desafio. Que continuemos com o foco nos nossos alunos, em direção a um tempo de recomeço neste 2021”, contou a professora.



A coleta de dados para realização deste trabalho, de acordo com o diretor pedagógico da escola Tânia Regina, Edwilson Andrade, foi feita por meio de questionários disponibilizados aos professores através de uma plataforma digital, uma forma que encontraram de realizar a pesquisa frente ao novo normal. Edwilson ressaltou a importância do apoio da Secretaria municipal de Educação no processo de elaboração da pesquisa. "Esse trabalho foi realizado por uma equipe da escola formada por uma professora, uma professora orientadora e dois diretores que além de realizarem suas atividades técnicas, respiram Educação”, disse Edwilson.



A equipe que desenvolveu e apresentou a proposta foi composta por Martha Caroline Duarte de Brito Freitas; Edwilson da Silva Andrade; Márcia Renata Manhaes de Abreu dos Santos; Tayme Rejane dos Santos Terra Conceição.





Qualidade reconhecida na Educação



A Educação de Quissamã registrou muitos avanços nos últimos anos, com o município atingindo a sua maior média do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), com a nota de 6,1 em 2020. Neste mês, foi realizado o enquadramento do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do magistério público do município de Quissamã. Lembrando de outras pesquisas de professores que ganharam visibilidade, a prefeita Fátima Pacheco destaca o profissionalismo dos servidores da Educação no momento da pandemia.







"Nossa educação está em destaque em meio a pandemia com diversas ações, como a distribuição de módulos de atividades, orientação dos professores e o cartão nutricional, por exemplo. Esse trabalho de excelência é visto em nossa última nota do Ideb e nessas pesquisas que são apresentadas em eventos importantes. Quissamã investe na Educação e nos seus profissionais, pois assim vamos qualificar ainda mais o ensino em nosso município", avalia a prefeita Fátima Pacheco.