Fátima Pacheco, é a primeira mulher eleita para assumir a presidência do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense. Foto: Divulgação.

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 18:34



QUISSAMÃ - Por unanimidade, a prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, é a primeira mulher eleita para assumir a presidência do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf), para a gestão 2021/2022. A Assembleia Geral Ordinária realizada por videoconferência, nesta quinta-feira (14), contou também com a presença de prefeitos das cidades que compõem o consórcio: Wladimir Garotinho (Campos), Francimara Azeredo (São Francisco de Itabapoana), Amarildo Alcântara (São Fidélis), Geane Cordeiro (Cardoso Moreira), e Valmir Lessa (Conceição de Macabu).



Quissamã é um dos municípios fundadores do Cidennf, que foi criado em outubro de 2018, com objetivo de ser uma ferramenta legal para o fortalecimento dos municípios das regiões Norte e Noroeste Fluminense. Assim, o Consórcio atua de forma integrada na busca de investimentos, recursos e na execução de ações e serviços públicos de interesse comum, nas áreas que podem ser beneficiadas, como: Mobilidade, Infraestrutura, Meio Ambiente, Saúde, Turismo, Desenvolvimento Econômico, Educação e Segurança Pública.



— Em 2017, um dos nossos primeiros movimentos foi exatamente nos reunirmos para buscarmos juntos alternativas para a região. Hoje, o prefeito que não trabalha de uma forma regionalizada acaba prejudicando a sua cidade, o seu mandato e também não avança. Lembro das idas a Brasília, as agendas e as emendas que conseguimos para a região. Uma caminhada com causa definida, pelo bem coletivo e articulada pela região. Fico feliz em participar da construção de um Consórcio Intermunicipal, fato que ouvíamos há muitos anos e sabíamos que tinha sido positivo em vários locais do país, porém ainda não tinha sido concretizado aqui — disse a prefeita Fátima Pacheco.



O secretário executivo do Cidennf, Vinícius Viana, ressaltou a importância do papel do consórcio, que foi construído a partir da aliança entre os municípios da região.



— Entendemos que o trabalho até então realizado, foi garantido através da força desses municípios consorciados, pois é desse jeito que conseguimos enfrentar os desafios do sistema público, em prol da população. Tenho certeza que a prefeita Fátima fará um belo trabalho à frente da presidência — destacou Vinícius.



Ações regionalizadas



Com um pouco mais de dois anos de fundação, o Cidennf que é um consórcio multifinalitário, trabalha com objetivo de agrupar demandas dos seus entes consorciados, otimizando as estruturas de pessoal, equipamentos, materiais e instalações para melhor gestão de programas e de serviços públicos.