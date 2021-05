Paciente com lúpus recebe a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Quissamã. Foto: Phillipe Moacyr.

Por Bertha Muniz

Publicado 13/05/2021 11:19 | Atualizado 13/05/2021 11:41

QUISSAMÃ - A Secretaria municipal de Saúde de Quissamã deu início nesta quarta-feira (12) à vacinação contra a Covid-19 em pessoas com lúpus. A ação faz parte da campanha Maio Roxo e contou com a participação da coordenadora e idealizadora do "Encontro de consciência ao Lúpus", Karla Barcelos. Ela ressaltou o atendimento que Quissamã oferece aos pacientes e destacou que o município é um dos poucos a incluir o lúpus entre as comorbidades para a Covid.



- O movimento de Quissamã é uma referência para o Brasil. É o único lugar do estado que a gente sabe que tem um atendimento multidisciplinar para o paciente, o que dá qualidade de vida muito grande. Isso não acontece em outros municípios, em especial, na rede pública retardando o diagnóstico e dificultando o tratamento. Com muita emoção, estou aqui hoje em Quissamã acompanhando esse trabalho – frisou Karla Barcelos.



Em Quissamã, o Programa de Apoio a Pacientes com Doenças Crônicas e Raras foi criado em 2019 e, a coordenadora de Ações Programáticas da Secretaria de Saúde, Sara Barcelos, ressalta que o atendimento é humanizado e a identificação destes pacientes é feito através da equipe de Estratégia Básica de Saúde. Atualmente, 18 pessoas – 16 mulheres e dois homens – têm acompanhamento de reumatologista, psicólogo e nutricionista.



- Os pacientes com Lúpus precisam tomar a vacina. O diagnóstico, tratamento e a imunização são muito importantes para a qualidade de vida deles – frisou a coordenadora.



O lúpus é uma doença reumática crônica de origem autoimune e se manifesta quando o sistema imunológico, por não diferenciar invasores prejudiciais ao organismo e cria anticorpos que causam inflamação, dor e danos em tecidos saudáveis nos olhos, rins, articulações, pele, coração e cérebro.