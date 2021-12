Veículos são do tipo remoção simples, equipados para fazer o transporte de pacientes sem gravidade - Raimundo Brasil

Publicado 30/12/2021 08:00

A Prefeitura de Resende recebeu neste mês sete ambulâncias 0km para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Os veículos são do tipo remoção simples, equipados para fazer o transporte de pacientes dentro do próprio município ou cidades vizinhas que não necessitam de urgência e emergência. Cada veículo é composto por cilindro de oxigênio, armários e porta-soro.

Três delas ficarão na Central de Ambulâncias e as outras quatro serão destinadas à substituição na Fumaça, Serrinha e Capelinha, Engenheiro Passos e Pronto Atendimento do Paraíso. As ambulâncias vão permitir melhor atendimento aos pacientes acamados ou com dificuldade de locomoção para realização de consultas, exames ou outros procedimentos.