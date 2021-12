Material apreendido no bairro Cidade Alegria - Divulgação

Publicado 30/12/2021 21:26

Um adolescente de 16 anos foi apreendido nesta quinta-feira (30) por fato análogo ao tráfico de drogas no bairro Cidade Alegria, em Resende. Os policiais militares abordaram o suspeito e conseguiram encontrar 11 pinos de cocaína. Contra ele, havia ainda um mandado de busca e apreensão.

No dia anterior, quarta-feira (29), um jovem de 19 anos foi preso por tráfico e associação após ser capturado por agentes com drogas e dinheiro no bairro Santo Amaro. O caso foi registrado na 89ª Delegacia Policial de Resende.