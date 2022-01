Feira Livre acontece no Parque das Águas - Raimundo Brasil

Publicado 07/01/2022 07:00

A Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda de Resende realiza neste domingo (9) a primeira edição de 2022 do projeto “Música na Feira”. O evento começará a partir das 10h, durante a Feira Livre do Parque das Águas, com as participações do cantor Gabriel Gonçalves e da banda Os Kharas.

Além das atrações musicais, durante o evento, os frequentadores podem aproveitar para comprar produtos de hortifruti e laticínios, além de consumir pastéis, acarajé, sanduíches, entre outros. No espaço, também serão expostos produtos confeccionados por artesãos.