MPBaixinhos para todas as idades - Ronilson Silva

MPBaixinhos para todas as idadesRonilson Silva

Publicado 09/09/2022 18:28

Visando democratizar o acesso à cultura, levando apresentações teatrais gratuitas ou a preços populares aos municípios brasileiros, o programa Diversão em Cena montou um calendário para o segundo semestre em Resende. Os espetáculos acontecem no Parque das Águas, no bairro Jardim Jalisco, às 18h.

Serão apresentados ao longo do meses as peças famosas como A Bela e a Fera, Peter Pan, Rapunzel, A Pequena Sereira e O Mágico de Oz. Para o presidente da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, Thiago Zaidan, o teatro é uma forma de arte capaz de apaixonar as pessoas. "É valorizar o acesso gratuito e aproximar a arte ainda mais de nossa população", destacou.

Calendário:

Setembro

10/09: Rainha da Neve

24/09: A Bela e a Fera

Outubro

08/10: Peter Pan

22/10: Rapunzel

Novembro

12/11: A Pequena Sereia

26/11: O Mágico de Oz