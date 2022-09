AMAN - ELIZEU GOMES/AMAN

AMANELIZEU GOMES/AMAN

Publicado 08/09/2022 17:18

Para comemorar o Bicentenário da Independência do Brasil, a Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), em Resende, preparou uma programação especial para todo o mês de setembro. De segunda a sexta-feira, os visitantes podem acompanhar uma exposição de artes, fotografias e objetos históricos, das 9h às 16h.

Nesta sexta-feira (9), a Banda Sinfônica do Exército se apresenta a partir das 19 horas no Teatro General Leônidas (TGL). A entrada é de graça. Para assistir à apresentação musical, os visitantes devem vestir traje de gala.

No próximo domingo (11), será realizada uma Corrida do Bicentenário. As inscrições já foram encerradas, mas os moradores podem acompanhar a largada a partir das 8h30 no portão da Aman. O percurso será de 5km.

Nos dias 16 e 17 de setembro, a Academia realiza a Festa da Nações, das 18h às 00h, no Círculo Militar Agulhas Negras (Ciman), na Rua Marechal Bitencourt, s/n, bairro Guararapes. O evento conta com food trucks.