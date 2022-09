Carro ficou apreendido na 89ª DP de Resende - Divulgação

Publicado 09/09/2022 18:39

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, nesta sexta-feira (9), um carro furtado em Resende. O caso aconteceu no KM 298 da Via Dutra. Dois homens foram detidos.

Segundo a PRF, os agentes abordaram o carro com dois ocupantes. O motorista, de 33 anos, disse que estava dirigindo para o proprietário do veículo, de 60 anos, que estava no banco do carona.

Em consulta aos sistemas, foi verificado que o carro estava no nome de uma outra pessoa. Além disso, ele havia sido furtado em janeiro de 2021.

Os dois homens foram levados para a 89ª Delegacia Policial de Resende, onde ficaram detidos.