Ocorrência está sendo investigada pela Delegacia de ResendeFoto: Reprodução/Internet
O homicídio aconteceu na Rua João Cabral Flexa, em frente a um mercado. Equipes do 37º Batalhão de Polícia Militar foram acionadas após informações sobre tiros na região. Quando chegaram ao endereço, encontraram o sargento caído, já sem vida.
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De acordo com informações reunidas no registro da ocorrência, a esposa do policial compareceu ao local e contou que ele havia saído de casa para comprar carne para o jantar. Na ocasião, João Batista utilizava um Fiat Palio Weekend.
A perícia foi acionada e realizou os primeiros levantamentos na cena do crime. Os agentes encontraram cápsulas de munições de fuzil e pistola, indicando o uso de diferentes tipos de armamento durante o ataque.
Arma e munições foram apreendidas
O veículo utilizado pelo sargento também passou por perícia. No interior do veículo foram encontrados outros dois carregadores, cada um com 12 munições. Ao todo, uma pistola, três carregadores e 37 munições de calibre .45 foram apreendidos e encaminhados para os procedimentos de investigação. O material deverá ser analisado para auxiliar na reconstrução da dinâmica do homicídio.
Investigação busca identificar os autores
Até o momento, os três homens apontados nos relatos de testemunhas não foram identificados. O veículo utilizado na fuga também não foi localizado.
Apesar de a investigação considerar a participação de três suspeitos, ainda não há confirmação de que o homicídio tenha relação com a atuação de organizações criminosas na região. A motivação do crime permanece desconhecida.
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