Ocorrência está sendo investigada pela Delegacia de Resende - Foto: Reprodução/Internet

Ocorrência está sendo investigada pela Delegacia de ResendeFoto: Reprodução/Internet

Publicado 14/11/2026 14:45





O homicídio aconteceu na Rua João Cabral Flexa, em frente a um mercado. Equipes do 37º Batalhão de Polícia Militar foram acionadas após informações sobre tiros na região. Quando chegaram ao endereço, encontraram o sargento caído, já sem vida.



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De acordo com informações reunidas no registro da ocorrência, a esposa do policial compareceu ao local e contou que ele havia saído de casa para comprar carne para o jantar. Na ocasião, João Batista utilizava um Fiat Palio Weekend.



A perícia foi acionada e realizou os primeiros levantamentos na cena do crime. Os agentes encontraram cápsulas de munições de fuzil e pistola, indicando o uso de diferentes tipos de armamento durante o ataque. O terceiro-sargento da Polícia Militar João Batista da Silva, de 44 anos, foi assassinado a tiros na noite de sexta-feira (13), no bairro Cabral, em Resende . A Polícia Civil investiga a participação de três homens no crime. Segundo relatos de testemunhas, os suspeitos desembarcaram de um veículo, se aproximaram do policial e efetuaram diversos disparos antes de fugir.O homicídio aconteceu na Rua João Cabral Flexa, em frente a um mercado. Equipes do 37º Batalhão de Polícia Militar foram acionadas após informações sobre tiros na região. Quando chegaram ao endereço, encontraram o sargento caído, já sem vida.LEIA MAIS: Polícia Militar apreende drogas escondidas em tonel durante patrulhamento em Resende LEIA MAIS: Três suspeitos fogem da polícia e deixam grande quantidade de droga para trás no bairro Baixada da Olaria De acordo com informações reunidas no registro da ocorrência, a esposa do policial compareceu ao local e contou que ele havia saído de casa para comprar carne para o jantar. Na ocasião, João Batista utilizava um Fiat Palio Weekend.A perícia foi acionada e realizou os primeiros levantamentos na cena do crime. Os agentes encontraram cápsulas de munições de fuzil e pistola, indicando o uso de diferentes tipos de armamento durante o ataque.

Arma e munições foram apreendidas

Durante os procedimentos no local, os policiais recolheram uma pistola Taurus calibre .45, um carregador, um coldre, um telefone celular e uma chave de veículo que estavam próximos ao corpo. Segundo o registro policial, os objetos foram recolhidos para preservação, diante da presença de várias pessoas na área.



O veículo utilizado pelo sargento também passou por perícia. No interior do veículo foram encontrados outros dois carregadores, cada um com 12 munições. Ao todo, uma pistola, três carregadores e 37 munições de calibre .45 foram apreendidos e encaminhados para os procedimentos de investigação. O material deverá ser analisado para auxiliar na reconstrução da dinâmica do homicídio.

Investigação busca identificar os autores

O caso está sob responsabilidade de agentes da 89ª Delegacia de Polícia (Resende), que apuram a identidade dos envolvidos, as circunstâncias do ataque e a motivação do assassinato.



Até o momento, os três homens apontados nos relatos de testemunhas não foram identificados. O veículo utilizado na fuga também não foi localizado.



Apesar de a investigação considerar a participação de três suspeitos, ainda não há confirmação de que o homicídio tenha relação com a atuação de organizações criminosas na região. A motivação do crime permanece desconhecida.