Por O Dia

Publicado 27/04/2021 19:38 | Atualizado 27/04/2021 19:43

Rio Bonito - Idosos com idades entre 60 e 62 anos receberão a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nesta semana. O município de Rio Bonito deu continuidade a vacinação ontem (segunda-feira 26/04) com a vacinação de idosos a partir de 63 anos que ainda não foram imunizados.

O cronograma de vacinação segue com aplicação das 1,7 mil doses que chegaram no domingo (25/04). Os idosos com 62 anos foram vacinados hoje, (terça-feira 27/04). Já na amanhã (quarta-feira 28/04), será a vez da imunização das pessoas com 61 anos.

A vacinação para os idosos com 60 anos acontece na quinta-feira (29). Dia 30 de abril será a repescagem com vacinação de idosos a partir dos 60 anos que não conseguirem se vacinar nas datas previstas. É necessário levar o CPF e comprovante de residência. O uso da máscara é obrigatório.Locais de Vacinação – Vale lembrar que a segunda dose da vacina Coronavac pode ser feita até 28 dias após a aplicação da primeira dose. Já a segunda dose da vacina AstraZeneca é feita 12 semanas (3 meses) após aplicação da primeira dose. Os grupos prioritários estão sendo vacinados nas unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF) da Mangueira, Parques Andréa, Nova Cidade, Boa Esperança, Rio Vermelho, Viçosa, Boqueirão, Serra do Sambê, Rio do Ouro, Jacuba, Lavras, Colina da Primavera, Sambê, Bela Vista, Clínica da Família, Praça Cruzeiro, Ipê, BNH, Cajueiro, Parque Indiano e Basíio, onde o idoso deve estar cadastrado. Não é necessário chegar de madrugada, já que as unidades estarão abertas no horário das 9h às 16 horas.Vacinação Itinerante – Vale lembrar que o local de vacinação dos idosos residentes no Centro, Caixa D Água, Paineiras e locais que não possui unidade de ESF, a vacinação será feita no Centro Pediátrico Municipal Dr. Almir Branco. Já nos bairros do interior de difícil acesso, a vacinação acontece de forma itinerante, no dia 30 de abril (sexta-feira), nos ESFs de Vertente, Mineiros, Jacundá e Braçanã.A secretária de Saúde, Daiana Albino, explicou que os idosos nessa faixa etária, que tiverem acamados ou com dificuldade de locomoção e não puder comparecer nos locais de vacinação, as dosagens serão realizadas normalmente nas unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF). A família deverá solicitar esse procedimento na unidade do bairro, pelo telefone (21)2734-1539 ou por e-mail: [email protected] A prefeitura informa que essas ações para vacinação dos grupos prioritários, seguem um cronograma da vacinação e o controle de doses recebidas contra o Covid-19 que são destinadas ao município pelo Governo do Estado.