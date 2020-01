Conheça as Unidades Públicas de Saúde de Rio das Ostras

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

Endereço: Centro de Cidadania

Rua das Casuarinas, 595, Âncora

Telefones: (22) 2771-6817 / 2771-6260

Funcionamento: Seg a Sexta-feira de 8h às 17h.



OUVIDORIA

Tel.: 0800-022-0638

Av. Campomar, s/n - Cidade Beira Mar



HOSPITAL MUNICIPAL

Tel.: (22) 2771-6006 / 2771-6329

Endereço: Rua Nildon Lustosa, s/nº

Parque Zabulão - Rio das Ostras



PRONTO-SOCORRO

Tel.: (22) 2771-8880

Endereço: Rua Laércio Lúcio de Carvalho

Nº 1075 - Parque Zabulão



FARMÁCIA MUNICIPAL

Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Telefone: (22) 2771-1463 E-mail: farmaciamunicipalro@gmail.com Endereço: Rua Rego Barros, nº 217

Centro



POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO ÂNCORA

Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Telefone: (22) 2771-5339 / 2771-5971

Endereço: Rua das Acácias, nº 615 – Âncora

Gerente: Eduardo Farias



POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE ROCHA LEÃO

Segunda a sexta-feira,das 8h às 17h

Telefone: (22) 2777-1358

Rua Henrique Sarzedas, s/nº - Rocha Leão

Gerente: Adriano de Souza Andrade



POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE MAR DO NORTE

Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Telefone: (22) 2764-8131

Endereço: Estrada da Praia, s/nº - Mar do Norte

Gerente: Jorge Lino de Souza



CENTRO DE SAÚDE DA EXTENSÃO DO BOSQUE

Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Telefone: (22) 2760-9094

Rua Guanabara, s/nº

Extensão do Bosque - Rio das Ostras

Gerente: Marcos Antônio Gomes



POSTO DE SAÚDE DE CIDADE PRAIANA

Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Telefone: (22) 2760-2008

Rua Santa Catarina, s/nº - Cidade Praiana

Gerente: Felismino Filho



POSTO DE SAÚDE DO OPERÁRIO

Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Telefone: (22) 2771-6362

Rua Cantagalo, s/nº - Operário

Gerente: Elena Alves



POSTO DE SAÚDE DE NOVA ESPERANÇA

Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Telefone: (22) 2771-3338

Rua X, s/nº - Nova Esperança

Gerente: Devair Vieira de Souza



POSTO DE SAÚDE DE JARDIM MARILÉA

Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Telefone: (22) 2771-8770

Rua Nova Friburgo, Nº 21 - Jardim Mariléa

Gerente: Ana Maria Santos



POSTO DE SAÚDE DA BOCA DA BARRA

Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Telefone: (22) 2771-6373

Endereço: Avenida Boca da Barra, 303 - Boca da Barra

Gerente: Ângelo Gonçalves



POSTO DE SAÚDE DO RECANTO

Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Telefone: (22) 2771-2490

Endereço: Rua Abel Siqueira, s/nº - Recanto

Gerente: Roberta Porto



CENTRO DE SAÚDE DE NOVA CIDADE

Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Telefone: (22) 2760-8396

Endereço: Rua Inajara, s/nº - Nova Cidade - Rio das Ostras

Gerente: Claudia Seda



CENTRO DE REABILITAÇÃO DO PARQUE ZABULÃO

Segunda a sexta-feira, as 8h às 21h

Telefone: (22) 2771-5732 / 2771-5369

Rua Henrique Sarzedas, nº 1001 – Parque Zabulão



CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ROCHA LEÃO

Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Telefone: (22) 2777-1423

Endereço: Rua José Chaves, nº 32 - Rocha Leão



COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Telefone: (22) 2771-4223 e 2771-4128

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, s/nº

Extensão do Bosque



COORDENAÇÃO DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA

Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Telefone: (22) 2771-6450 / 2771-6166 / 2771-6453

Endereço: Alameda Campomar, s/nº - Cidade Beira Mar



ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM HIV/AIDS

FSegunda a sexta-feira, de 8h às 21h.

Telefone: (22) 2760-2736

Endereço: Alameda Campomar, s/nº - Cidade Beira Mar



CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

Segunda a sexta-feira, de 8h às 20h.

Endereço: Alameda Campomar, s/nº - Cidade Beira Mar



UNIDADE DE SAÚDE NILSON MARINS

Segunda a sexta-feira, de 8h às 20h.

Endereço: Alameda Campomar, s/nº (em frente à Secretaria de Bem Estar Social) - Cidade Beira Mar



POSTO DE SAÚDE DONA EDIMEIA

Segunda a sexta-feira, de 8h às 17h.

Endereço: Avenida Linda, s/nº - Nova Esperança

Gerente: Mateus Marlon



CLÍNICA DA FAMÍLIA

Segunda a sexta-feira, de 8h às 17h.

Endereço: Rua das Bromélias, s/nº - Âncora

Gerente: Fernanda Peres



ESF CLÁUDIO RIBEIRO

Segunda a sexta-feira, de 8h às 17h.

Endereço: Rua Peperonia, s/nº - Âncora

Gerente: Andre Louback



CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Segunda a Sexta-feira, 24h interno

Telefone: (22) 2771-6394

Rua Resende, 177, Jardim Marilea

Gerente: Marilen Braga



POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA CANTAGALO

Segunda a Sexta-feira, de 8h às 17h.

Telefone: (22) 998085159

Estrada do Cantagalo, S/Nº - Cantagalo

Gerente: Francisco Carlos



RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

Segunda a Sexta-feira, 24h interno

Rua Maria Leticia, Nº 45 - Centro

Gerente: Andrea Satler