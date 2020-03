Prefeitura de Rio das Ostras divulga boletim epidemiológico do município

Rio das Ostras - A Prefeitura de Rio das Ostras, por intermédio da Vigilância Epidemiológica, informa que até esta sexta, foram notificados apenas oito casos suspeitos para COVID-19. Os dados foram coletados entre os dias 27 de fevereiro e 20 de março.



Destes registros, um foi descartado e outro teve o resultado negativo para COVID-19. Até o momento, quatro casos estão aguardando resultado de exame com coleta de material enviada para o Laboratório Central Noel Nutels (LACEN-RJ) para análise.

A Prefeitura de Rio das Ostras comunica, ainda, que dois casos continuam sendo monitorados, porém são de pessoas residentes de outros municípios.Profissionais da Saúde de Rio das Ostras continuam atentos e seguindo com o Plano de Contingência ao Coronavírus, no intuito de acolher e identificar, precocemente, os casos suspeitos que possam surgir no Município.É importante que a população fique em casa e saia somente se necessário. Além disso deve também ficar atenta aos dados oficiais dos órgãos competentes, a Secretaria de Estado e Ministério da Saúde. Os dados do município estão sendo disponibilizados no portal oficial:A partir deste sábado, o Município terá um canal exclusivo de contato com a população para esclarecer sobre o coronavírus. Além do Disque Saúde 136, os moradores poderão ligar gratuitamente para 0800 023 8100, todos os dias, de 8h às 19h.Os atendentes estão sendo treinados para responder as dúvidas da população e a dar orientações de como agir em caso de sintomas suspeitos. Lembre-se: informe-se sempre pelos meios oficiais da Prefeitura e órgãos de saúde. Informação é saúde!