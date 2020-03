Procon Rio das Ostras fiscaliza comércio contra o preço abusivo

Rio das Ostras - Tendo em vista o grande número de denúncias a respeito do preço abusivo dos equipamentos de proteção ao contágio ao coronavírus, como o caso do álcool gel, as equipes do Procon Rio das Ostras estão na rua trabalhando para averiguar a veracidade dos fatos.



Todos os comércios que estejam habilitados para a venda desses produtos estão sendo fiscalizados e, quando constatada qualquer irregularidade, são tomadas as medidas cabíveis necessárias e a empresa é imediatamente notificada.



O consumidor pode denunciar preços abusivos diretamente ao Procon pelo telefone (22) 2771-6581 ou pelo e-mail faleprocon@gmail.com. É possível enviar pelo e-mail, fotos do estabelecimento, de etiquetas de preço ou da nota fiscal com o valor do produto.



O Procon Rio das Ostras fica no Centro de Cidadania, situado à Rua das Casuarinas, nº 595, no Âncora. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 8h às 17h.