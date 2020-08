Homicídios aumentam e ocorrências caem: pandemia da Covid-19 pode ter gerado subnotificações de roubos e furtos em Rio das Ostras

Rio das Ostras - O Instituto de Segurança Pública (ISP) divulgou dados dos primeiros sete meses de 2020, do Estado do Rio de Janeiro. A estatística aponta que, o município de Rio das Ostras registrou aumento em homicídios dolosos e queda em roubos de rua, comparado ao mesmo período de 2019.

Os crimes categorizados como violentos letais intencionais - designação criada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, para crimes de homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte e roubo com resultado morte, esse último também conhecido como latrocínio - apresentaram aumento de 47,8% neste ano. Em 2019, foram registrados 23 casos, enquanto em 2020, 34 ocorrências.

Em contrapartida, os crimes de roubos de rua (roubo a transeunte, roubo em coletivo e roubo de aparelho celular), despencaram 37,4% em 2020, em relação ao mesmo período do ano passado. A estatística mostra 353 registros, em 2019, enquanto em 2020, 221 episódios registrados.

As, nesses primeiros sete meses. Foram registradas 4.104, no ano de 2019 e 3.778, neste ano.De acordo com o relatório divulgado pelo ISP , desde o dia 13 de março, o Estado do Rio de Janeiro tem adotado medidas restritivas para prevenir e combater a propagação da pandemia do novo coronavírus.O documento afirma que, "neste período,. Os indicadores podem apresentar, que ajudou na redução da criminalidade, e da diminuição dos registros das ocorrências,".

Segundo o Comandante do 32º Batalhão de Polícia Militar, André Henrique, o aumento no número de homicídios foi devido aoDe acordo com o 32º Batalhão, em julho, o comando recebeu 29 policiais militares , que foram incorporados ao efetivo da unidade. Também foi implementado o Projeto Meta Verde, sendo um modelo de policiamento orientado. As ações realizadas têm como foco as reduções de crimes como homicídios e roubos de veículos, além de outros delitos que afetam a região.Somente, o 32ºBPM - responsável pelos municípios de Macaé, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Conceição de Macabu, Quissamã e Carapebus -. A área de atuação do batalhão apresentousignificativas em julho deste ano, comparado ao mesmo período de 2019, como ade 50% no roubo a estabelecimento comercial, 67% no roubo de aparelhos celulares, 46,2% no estupro, 35,7% em lesão corporal dolosa e 80% furto a transeunte.O comando da unidade ressalta que é de extrema importância queOs registros em delegacias também são essenciais, pois colaboram com a revisão dona área onde a