Rio das Ostras fecha acessos às praias e fiscaliza cumprimento de Decretos

Rio das Ostras - Para que Rio das Ostras se mantenha na Bandeira Amarela 2 – situação em que as atividades econômicas continuem funcionando - é necessário que todos sigam os protocolos já conhecidos, como usar máscara facial, manter o distanciamento social, lavar as mãos constantemente ou usar álcool em gel 70%, entre outros. Por esse motivo, órgãos fiscalizadores da Prefeitura continuam atuando neste final de semana, dias 22 e 23 de agosto, para garantir o cumprimento dos Decretos Municipais.



Estão envolvidos na operação a Guarda Civil Municipal (GCM), a Coordenadoria de Fiscalização e Postura – Comfis, e policiais militares do Programa de Integração na Segurança- Proeis.



ATUAÇÃO NAS PRAIAS - Foi feito um planejamento, juntamente com a Comfis, para coibir que moradores e turistas desobedeçam aos Decretos Municipais e frequentem as praias. Os Guardas Civis Municipais atuarão nos acessos às praias da Cidade, que estarão fechadas a partir das 7h, e nas areias, farão a orientação dos banhistas a voltar para suas casas. Quem insistir poderá responder por desobediência, previsto no artigo 330 do Código Penal, com pena de detenção de até seis meses e multa. E os veículos poderão ser autuados e rebocados.



São colocados Guardas e cavaletes no trevo com a RJ 106 e a Praia da Tartaruga; nas esquinas da Rua Jequitibá com Rua Ipê e Rua Figueira; RJ 106, na descida da Alameda Casimiro de Abreu, Praça São Pedro e no acesso à Boca da Barra.



A Orla de Costazul é fechada a partir da Avenida Governador Roberto Silveira, assim como as esquinas da rua Nei Cardoso com as ruas Maria Bela dos Santos, Luis Lengruber e Irene dos Santos; os estacionamentos da Lagoa de Iriry, e acessos às Praias da Joana, Areias Negras e de Itapebussus.



No Centro, policiais do Proeis fiscalizam bares e quiosques, juntamente com um carro da GCM com caixa de som e uma viatura da Comfis, verificando quanto a questão do consumo de bebidas alcóolicas, que estão proibidas de serem consumidas no local. À noite, os agentes percorrem as localidades para verificar o cumprimento dos Decretos.



CONSCIENTIZAÇÃO - A conscientização da população é primordial para conter o avanço do novo Coronavírus. A colaboração de todos em respeitar os Decretos e as medidas preventivas são fundamentais para que o comércio continue aberto e para que tudo volte à normalidade o mais rápido possível.



Saia de casa somente se necessário. Se precisar sair, o uso da máscara facial é obrigatório. Troque-a assim que perceber umidade ou a cada três horas, mantenha o distanciamento mínimo de um metro e meio das outras pessoas. Lave bem as mãos com água e sabão e utilize álcool gel 70%.