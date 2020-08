Depois de ser encontrado desacordado na piscina, Joaquim, de 2 anos, nasceu de novo após ser socorrido em Rio das Ostras

caiu na piscina de sua casa, enquanto sua mãe amamentava sua irmã de 4 meses, seu pai fazia uma videoconferência e a porta de sua casa ficou aberta por frações de segundos. Rio das Ostras – Uma história real, contada pela família, como um verdadeiro milagre, comoveu a cidade de Rio das Ostras , na última semana. O menino Joaquim Messias Barbosa,, enquanto sua mãe amamentava sua irmã de 4 meses, seu pai fazia uma videoconferência e a

O pai da criança, Yuri Barbosa, contou que ele e sua esposa estavam trabalhando em sistema home office, quando a mãe de Joaquim, Guilhermina Messias, deu falta do pequeno, logo correu e o encontrou inconsciente na piscina.

“Minha esposa estava amamentando nossa filha mais nova, eu em uma reunião, e em poucos segundos, após a funcionária que nos auxilia, deixar a porta aberta por pouquíssimo tempo, ele saiu sem ninguém perceber”, disse.

fomos atendidos pelo policial Lacerda, que nos levou à UPA do Âncora, onde nos foi prestado todo o socorro. A equipe nos apoiou em todo momento, em especial, nos acalmando. Literalmente todos da UPA abraçaram nossa causa e tomaram as medidas cabíveis”, relatou, emocionado. O pai contou que chegou a fazer respiração boca a boca na criança. “Ele retomou os sentidos e vomitou bastante. Daí fomos correndo para o posto da Polícia Militar , onde, que nos levou à, onde nos foi prestado todo o socorro. A equipe nos apoiou em todo momento, em especial, nos acalmando. Literalmentee tomaram as medidas cabíveis”, relatou, emocionado.

“Após, conseguirmos contato com os médicos do Joaquim (que são anjos e nossas vidas - Dr. Claudio Monteiro e Dra. Carla Quero), que auxiliaram no trâmite de transferência operacional e burocrática, posteriormente os profissionais da Unimed assumiram. Deus colocou profissionais maravilhosos em nossas vidas, que acima de tudo se mostraram grandes seres humanos, para interceder neste milagre”, disse o pai de Joaquim.

O acidente aconteceu no dia 18 de agosto, por volta de meio dia, e no dia 20 a criança recebeu alta, também por volta de meio dia, sem qualquer sequela, literalmente, como se nada tivesse ocorrido.

“Gostaria de ressaltar a liderança dos Srs. Sandro e Casemiro, que conduziram toda a equipe da UPA com extrema maestria. Eu e minha esposa, Guilhermina Messias, somos muito gratos por toda torcida e orações que recebemos, até de desconhecidos, que souberam do caso", contou o pai.

Para o diretor da UPA, Sandro Ribeiro, esse episódio só reforça a união da equipe, que trabalha incansavelmente para salvar vidas. “Não esperamos a ambulância do plano de saúde vir buscá-la, logo equipamos nossa ambulância UTI e fizemos a remoção. Também acompanhei o trajeto, é gratificante ver que todos os esforços valeram a pena, eu particularmente, ajoelhei ao lado do Joaquim e orei, pedi a Deus pra não deixá-lo partir e trazê-lo de volta. Agradeço muito a Deus e a equipe da UPA, qual tenho orgulho de dirigir”, comentou Sandro, acrescentando que, nos melhores e piores momentos, a equipe UPA sente como se fosse um familiar.