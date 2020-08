Secretaria de Turismo de Rio das Ostras orienta sobre Cadastur e Selo Turismo Responsável

Rio das Ostras - Com a retomada gradual das atividades econômicas em Rio das Ostras, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo – Sedtur - está incentivando os empresários e prestadores de serviços turísticos a atualizarem os dados junto ao Ministério do Turismo, a fim de receberem o Selo Turismo Responsável, oferecido pelo Governo Federal a todos os empreendimentos que estão preocupados com a, as medidas de higiene e a responsabilidade na volta ao trabalho.

Para receber o, o primeiro passo é estar formalmente ativo no, o sistema federal de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no turismo. Se credenciar no Cadastur também é gratuito e de fácil e rápida adesão, tudo pode ser feito virtualmente pelo site https://cadastur.turismo.gov.br/ . Em seguida, é só solicitar o Selo Turismo Responsável pelo site turismo.gov.br/seloresponsavel O departamento de Turismo dacolocou à disposição todo corpo técnico para ajudar no que for preciso, tanto na adesão ao Cadastur, quanto na solicitação do Selo Turismo Responsável. A adesão às boas práticas é uma forma de compartilhar a responsabilidade da prevenção com todos e, assim, incentivar a retomada do turismo na Cidade.O turismo é uma atividade que reúne 52 atividades econômicas,, antes da pandemia. “Com a colaboração de todos os segmentos, acredito que possamos recuperar a importância econômica e social do turismo”, disse Aurora Siqueira, secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Rio das Ostras.A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Rio das Ostras funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Praça Prefeito Cláudio Ribeiro, s/nº - Extensão do Bosque - telefones (22) 2771-6425 / 2771-6443 / 2771-6438.