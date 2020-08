Rio das Ostras continua na Bandeira Amarela 2 e pede colaboração da população para avançar

Rio das Ostras - Em mais uma reunião com o Ministério Público (MP) na tarde da última terça-feira (25), a Comissão Municipal de Enfrentamento dade Rio das Ostras reavaliou os índices disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde e manteve o Município na Bandeira Amarela nível 2 no Sistema de Bandeiras do Plano de Flexibilização da Abertura Gradual do Comércio.