Vídeo: Após tentativa de assalto a joalheria, criminosos são presos em Rio das Ostras; Prejuízo seria de R$ 200 mil

tomada por populares ao redor de uma ação policial que flagrou e prendeu dois assaltantes. Os indivíduos tentavam fugir com bens avaliados em R$ 200 mil, de uma Rio das Ostras - A Rua Araruama, no Centro de Rio das Ostras , foiao redor de umaque flagrou e. Os indivíduos tentavam fugir com bens avaliados em, de uma joalheria

Testemunhas contaram que, os homens estavam saindo do estabelecimento com dois sacos cheios de produtos roubados, quando um policial civil, que tinha acabado de sair do seu plantão, percebeu atitude suspeita e deu voz de prisão aos criminosos. Confira o vídeo:

Após tentativa de assalto a joalheria, criminosos são presos no Centro de Rio das Ostras. #ODia pic.twitter.com/7kRjVKz1zp — Jornal O Dia (@jornalodia) September 3, 2020

Segundo informações da Civil, em revista aos infratores, o policial encontrou um revólver calibre 38mm, com numeração de série raspada e 6 cartuchos e uma pistola 765 com a numeração rasurada e 15 cartuchos intactos, além de várias jóias de ouro.

Ainda de acordo com a 128ª DP, foram realizadas buscas nas pousadas locais, a fim de encontrar outros possíveis membros da quadrilha. Uma vez que, os infratores são de Minais Gerais e há dados de inteligência que informam que a quadrilha mineira está atuando em Rio das Ostras.

As vítimas informaram que o valor dos bens subtraídos e recuperados é de R$ 200.000,00.

A Polícia Civil solicita a cooperação de todos para tornar Rio das Ostras mais segura. Para denunciar basta ligar para o Disque Denúncia: 2253-1177 ou mandar uma mensagem para o WhatsApp: 22 27717245. O sigilo é garantido.